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Миронов предложил сделать майские праздники более длинными

Миронов предложил перенести часть новогодних выходных на майские праздники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой.

«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3−4 рабочих дня, которые “разбивают” праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — сказал он РИА Новости.

Депутат напомнил, что ранее «Справедливая Россия — За правду» предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, «чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе».

По словам Миронова, некоторые работодатели идут навстречу людям, дают отгулы.

«Но мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь», — добавил депутат.