Миронов предложил сделать майские праздники более длинными

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой.
«Считаю, что длинные выходные в мае были бы более уместны, чем зимой. Потому что в мае уже начинается дачный сезон, сезон отпусков, и эти 3−4 рабочих дня, которые “разбивают” праздники, можно было бы компенсировать за счет зимних каникул», — сказал он РИА Новости.
Депутат напомнил, что ранее «Справедливая Россия — За правду» предлагала сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников, «чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе».
По словам Миронова, некоторые работодатели идут навстречу людям, дают отгулы.
«Но мы предлагаем закрепить право родителей школьников на дополнительный выходной в Трудовом кодексе. Такой законопроект вносили в прошлом году, думское большинство его отклонило. Будем настаивать и вносить инициативу вновь», — добавил депутат.