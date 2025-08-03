В Ростовской области установлены лимиты на добычу диких животных

В Ростовской области введены новые квоты на охоту, которые будут действовать с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года. Согласно подписанному главой региона Юрием Слюсарем распоряжению от 8 июля 2025 года, установлены строгие ограничения на добычу охотничьих ресурсов. Документ опубликован на портале правовой информации региона.
Из общей численности лосей в 718 особей разрешено добыть только 45 животных. Популяция европейских оленей насчитывает 1922 две особи, из которых охотники смогут отстрелить 178. Для европейских косуль установлен лимит в 598 особей из общей численности 7296 животных.
Что касается ланей, то из 424 особей можно будет добыть 39. Пятнистых оленей в регионе насчитывается 1018, а квота на их добычу составляет 80 животных. Для барсуков установлен лимит в 109 из 2748, обитающих на территории области.
Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области будет выдавать разрешения на охоту. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены специальные бланки установленного образца, а для граждан — разрешения в пределах установленных лимитов и квот.
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