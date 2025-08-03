Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД

«Павел сделал все, что мог, все, что от него зависело. Буквально принял удар на себя и до последнего момента находился на своем месте. Указом президента он награжден орденом мужества посмертно. Он сделал все для того, чтобы снизить скорость, для того, чтобы последствий было, как можно меньше», — отметил глава РЖД.