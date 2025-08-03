Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Железные дороги в России всегда развиваются, а в ДНК железнодорожника заложены героизм и движение вперед, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
«Даже в нынешнее непростое время железная дорога в России развивается. Она всегда развивалась. Как бы ни строилась жизнь, мы всегда движемся вперед. Как говорят, паровоз или поезд всегда движется вперед», — сказал Белозёров в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника.
Он отметил, что РЖД в том числе реализуют проект по развитию Восточного полигона.
«Так, в прошлом году мы праздновали 50-летие начала строительства основного этапа БАМа, тем, что мы являемся последователем тех железнодорожников, которые были в те времена героями… Понятно, меняется жизнь, новые механизмы, машины. Но самое важное, что героизм железнодорожника, он внутри. Это в ДНК железнодорожника двигаться вперед, двигаться вместе со страной, развивать экономику», — сказал глава РЖД.
Белозеров напомнил о трагическом событии, произошедшем в начале лета, когда машинист поезда Павел Мишин вел пассажирский поезд, и группа диверсантов взорвала мост в Брянской области, который упал на этот движущийся состав.
«Павел сделал все, что мог, все, что от него зависело. Буквально принял удар на себя и до последнего момента находился на своем месте. Указом президента он награжден орденом мужества посмертно. Он сделал все для того, чтобы снизить скорость, для того, чтобы последствий было, как можно меньше», — отметил глава РЖД.
Белозеров добавил, что развиваются и пассажирские сервисы. В том числе появляются новые вагоны.