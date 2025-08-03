А вы точно болеете? Как будет работать экспертиза нетрудоспособности в РФ

— Сейчас же предлагается назначать медицинскую комиссию в том случае, когда человек за последнее полгода открывал больничный по одной и той же причине четыре раза. Назначенная комиссия рассмотрит новые подходы лечения и будет решать, трудоспособен ли гражданин или ему стоит назначать инвалидность, — сообщила Яковлева.