А вы точно болеете? Как будет работать экспертиза нетрудоспособности в РФ

Министерство здравоохранения предлагает ввести в РФ экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, в случае если за последние полгода человек открывал больничный минимум четыре раза. Как будет работать новое правило и какие есть исключения, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
По словам эксперта по трудовому праву Валентины Яковлевой, в России и до этого момента действовала медицинская экспертиза, которую назначали, если человек продлевал больничный лист на протяжении четырех месяцев.
— Сейчас же предлагается назначать медицинскую комиссию в том случае, когда человек за последнее полгода открывал больничный по одной и той же причине четыре раза. Назначенная комиссия рассмотрит новые подходы лечения и будет решать, трудоспособен ли гражданин или ему стоит назначать инвалидность, — сообщила Яковлева.
Какая цель?
Основной мотив изменения действующих правил — повысить уровень здравоохранения в стране, рассказала специалист.
— С помощью этой комиссии будет возможность вовремя выявить реальную причину недомоганий сотрудника и своевременно начать лечение, исходя из результатов дополнительных обследований. Этот шаг позволит оздоровить нацию в целом, — считает Яковлева.
И также проведение медицинской экспертизы позволит сократить количество манипулятивных действий со стороны сотрудников, дополнила эксперт.
— Нередко больничные листы открывают беспричинно, когда человек на самом деле не болеет, что негативно сказывается на экономическом положении организации, потому что работодателю приходится искать замену болеющему сотруднику. Проведение медицинской экспертизы позволит избежать безосновательное отсутствие человека на рабочем месте, — пояснила Яковлева.
Исключительные случаи.
Однако в некоторых случаях медицинская экспертиза созываться не будет, отметила специалист. К исключением относятся такие ситуации, как:
больничный по уходу за ребенком и другими членами семьи;медицинская реабилитация;получение дополнительной помощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, которые требуют заместительной почечной терапии.
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