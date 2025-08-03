Скоропостижно скончался омский борец греко-римского стиля Владимир Попов

2 августа на 64-м году жизни скоропостижно скончался известный омский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Попов. Печальную новость сообщила пресс-служба Минспорта Омской области.
«Владимир Попов внес весомый вклад в развитие омской школы греко-римской борьбы, являясь ярким представителем своего поколения и добиваясь высоких достижений на мировой спортивной арене. На пике своей карьеры он завоевал бронзовую медаль Олимпиады-1988 в Сеуле, также он являлся чемпионом мира (1987), обладателем Кубка мира (1986), двукратным чемпионом Европы (1987, 1989), двукратным чемпионом СССР (1987, 1988). На протяжении нескольких лет возглавлял омскую федерацию спортивной борьбы, был советником губернатора Омской области», — говорится в некрологе ведомства.
Федерация спортивной борьбы Омской области в свою очередь отметила, что светлая память о Владимире Альбертовиче Попове навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. Прощание с Владимиром Поповым состоится 5 августа в 11:00 в Воскресенском соборе (ул. Партизанская, 16).
Редакция «КП-Омск» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Попова.