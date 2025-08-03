Скоропостижно скончался омский борец греко-римского стиля Владимир Попов

«Владимир Попов внес весомый вклад в развитие омской школы греко-римской борьбы, являясь ярким представителем своего поколения и добиваясь высоких достижений на мировой спортивной арене. На пике своей карьеры он завоевал бронзовую медаль Олимпиады-1988 в Сеуле, также он являлся чемпионом мира (1987), обладателем Кубка мира (1986), двукратным чемпионом Европы (1987, 1989), двукратным чемпионом СССР (1987, 1988). На протяжении нескольких лет возглавлял омскую федерацию спортивной борьбы, был советником губернатора Омской области», — говорится в некрологе ведомства.