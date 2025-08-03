Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников на ЕГЭ

«Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности. Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, — 98 человек. В России же таких ребят в этом году — 7377», — говорится в Telegram-канале ведомства.