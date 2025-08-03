Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе стобалльников на ЕГЭ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рособрнадзор опроверг сообщения об аномальном числе выпускников в Северо-Кавказском федеральном округе, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что кавказские регионы лидируют в России по числу выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. На первом месте якобы Дагестан, среди «лидеров» Северная Осетия, Ингушетия и Чечня.
«Информация об аномальном количестве стобалльников в Северо-Кавказском федеральном округе, распространяемая в различных ТГ-каналах, не соответствует действительности. Всего в указанных в публикациях регионах выпускников, получивших максимальный балл на ЕГЭ, — 98 человек. В России же таких ребят в этом году — 7377», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В Рособрнадзоре отметили, что сложившаяся организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ позволяет обеспечить прозрачность самой процедуры и объективность получаемых результатов. Статистические данные этого года показывают, что наибольшее число стобалльников было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и других регионах.
«Ни один из регионов страны не продемонстрировал аномальных показателей по статистике стобалльников. ЕГЭ 2025 года традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников РФ. Достоверная информация о ходе и результатах единого государственного экзамена — только на ресурсах Рособрнадзора», — резюмировали в ведомстве.