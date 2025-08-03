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В центре Самары изымут землю и дом на улице Галактионовской

Власти Самары изымут две квартиры для муниципальных нужд.

Источник: Комсомольская правда

В историческом центре Самары изымут дом и земельный участок, на котором он располагается. Речь идет про дом № 84 на улице Галактионовской, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Ранее он был признан аварийным, и скоро его планируют сносить.

— Дом и участок изымут для муниципальных нужд, — говорится в документе.

У правообладателей заберут две квартиры, также будет изъята земля площадью 194 квадратных метра.

В 2021 году у дома на Галактионовской, 84 рухнула одна из стен, до этого он уже был признан аварийным.