МЧС напоминает о правилах поведения при встрече с медведем

По данным ведомства, в социальных сетях всё чаще появляются видео с хищниками, которые замечаются вдоль дорог и вблизи населенных пунктов. В этом году медведей видели у поселка Манзя в Богучанском округе, под Лесосибирском и на станции Рябинино под Красноярском. С начала года специалисты уже 178 раз выезжали по обращениям местных жителей. В случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью людей, принимается решение о регулировании численности медведей, что в первом полугодии касалось 81 особи.