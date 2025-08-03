МЧС напоминает о правилах поведения при встрече с медведем

В Красноярском крае сотрудники МЧС вновь обратили внимание жителей на то, как правильно вести себя при встрече с медведем.
По данным ведомства, в социальных сетях всё чаще появляются видео с хищниками, которые замечаются вдоль дорог и вблизи населенных пунктов. В этом году медведей видели у поселка Манзя в Богучанском округе, под Лесосибирском и на станции Рябинино под Красноярском. С начала года специалисты уже 178 раз выезжали по обращениям местных жителей. В случаях, когда возникает угроза жизни и здоровью людей, принимается решение о регулировании численности медведей, что в первом полугодии касалось 81 особи.
Вот несколько рекомендаций от МЧС на случай встречи с медведем:
1. Если вы увидели медведя, остановитесь и постарайтесь сохранять спокойствие. Если хищник не замечает вас, тихо отойдите, не теряя его из виду.
2. Если медведь движется к вам, не проявляйте агрессии. Остановитесь и громко закричите, чтобы дать понять, что вы человек.
3. Если рядом есть камень или пень, встаньте на него, чтобы выглядеть выше. Поднимите над головой рюкзак или куртку.
4. Не бросайте предметы в медведя — это может спровоцировать нападение.
5. Не бегите! Медведь способен развивать скорость до 50 км/час.
Чтобы избежать встречи с медведем в лесу:
• Делайте шум, чтобы медведь знал о вашем присутствии: пойте или громко разговаривайте. Можно прикрепить к рюкзаку колокольчик.
• Не ходите по одному и не отходите далеко от палатки. Если необходимо уйти, предупредите спутников и возьмите с собой фальшфейер или сигнал охотника.
• Избегайте звериных троп — они могут привести вас к хищникам.
• Не оставляйте пищу в палатке и не создавайте свалки на привалах, так как медведи обладают отличным обонянием.
• Обходите стороной останки павших животных — это может быть добычей медведя.
В экстренной ситуации звоните по номеру 112.