Онколог сказала, как у белорусов находят «немой» рак

Белорусский онколог рассказала, как у белорусов обнаруживают «немой» рак, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, онколог-уролог Минского городского клинического онкологического центра Юлия Ковалева заметила, что злокачественные опухоли бывают «немыми». Это чаще касается рака почки.
— Опухоли почек чаще всего находят случайно во время УЗИ брюшной полости, — прокомментировала специалист.
Онколог заметила, что человек приходит на УЗИ, но его ничего не тревожит. И только когда большая опухоль в почке прорастает в сосуды, в моче может появиться кровь, возникают боли в спине, боку…
— Это минимальные жалобы. Хотя сейчас из-за того, что у многих людей сидячий образ жизни, боли в спине беспокоят каждого второго, — обратила внимание доктор.
Поэтому врачами при жалобах и без на первом этапе диагностики делается именно УЗИ брюшной полости. Если УЗИ выявляет новообразование в почке, то назначается КТ с контрастированием.
— Это помогает разобраться, какая опухоль — доброкачественная или злокачественная, — заключила медик.
Еще онколог назвала вид рака, диагностируемый у белорусских мужчин до 25 лет.
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