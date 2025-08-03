Власти опровергли данные об аномалии со стобалльниками на ЕГЭ на Кавказе

Большинство выпускников 2025 года сдавали ЕГЭ с 23 мая по 11 июня. Самым популярным предметом по выбору осталось обществознание. Среди гуманитарных предметов значительно увеличилось число выбравших ЕГЭ по истории. Также заметно выросло число выбравших профильную математику. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, результаты ЕГЭ в текущем году не показали ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами.