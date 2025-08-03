Власти опровергли данные об аномалии со стобалльниками на ЕГЭ на Кавказе

Данные об аномальном количестве школьников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, в Северо-Кавказском федеральном округе, не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе Рособрнадзора.
Информация о том, что кавказские регионы лидируют в России по числу стобалльников, распространилась в телеграм-каналах. Согласно одной из публикаций первое место по этому показателю занял Дагестан, следом идут Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария.
В Рособрнадзоре заверили, что ни один из российских регионов «не продемонстрировал аномальных показателей по статистике стобалльников». Согласно данным ведомства наибольшее количество выпускников, получивших за ЕГЭ наивысший балл, было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.
Всего в России ЕГЭ на 100 баллов в 2025 году написали более 7,3 тыс. человек. На Северо-Кавказский федеральный округ пришлось 98 стобалльников, отметили в Рособрнадзоре. «ЕГЭ 2025 года традиционно прошел объективно и продемонстрировал реальную картину знаний выпускников России», — добавили в ведомстве.
Большинство выпускников 2025 года сдавали ЕГЭ с 23 мая по 11 июня. Самым популярным предметом по выбору осталось обществознание. Среди гуманитарных предметов значительно увеличилось число выбравших ЕГЭ по истории. Также заметно выросло число выбравших профильную математику. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, результаты ЕГЭ в текущем году не показали ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами.