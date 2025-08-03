Произошедшее на Камчатке землетрясение активизировало в регионе вулканы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 августа. /ТАСС/. Мощное землетрясение, произошедшее на Камчатке 30 июля, повысило активность вулканов. Сейсмособытие дало дополнительную энергию магматическим очагам, сообщил журналистам член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
«Мы являемся свидетелями достаточно экстремальных событий на Камчатке. 20 июля произошло землетрясение в Авачинской губе, затем, 30 июля, еще одно землетрясение, которое было мощным и ощущалось интенсивностью в 6−7 баллов. Практически одновременно с этим значительно повысилась активность вулканов. Извержения мы связываем с последним землетрясением, которое активизировало магматические очаги, “накачало” в них дополнительную энергию», — обозначил Озеров.
По его словам, первым подал признаки активизации вулкан Авачинский — над его кратером поднялись парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла на высоту до 300 м. Эти выбросы опасны для туристов, традиционно поднимающихся на Авачинской вулкан. Сотрудники Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН незамедлительно приступили к изучению этой активности, в ближайшие дни, как только позволят метеоусловия, поднимутся на вулкан для более полного обследования.
Следующим отреагировал вулкан Ключевской, который находился в состоянии извержения, из его кратера выбрасывались бомбы на высоту порядка 200 м, были небольшие пепловые выбросы. «30 июля образовалась пепловая колонна высотой до 6 км, на склон начал изливаться лавовый поток. 30 июля длина потока составила 1,5 км, на 3 августа его длина составляет почти 3,5 км. Это опасное явление, поскольку поток движется вниз в направлении ледника Богдановича», — разъяснил ученый, добавив, что ледник будет таять, по реке Студеной пойдет большое количество воды, грязекаменные потоки перекроют федеральную трассу на участке Козыревск — Ключи — Усть-Камчатск. Кроме того, отрезанными могут оказаться туристы, которые сейчас находятся на вулкане Толбачик.
Вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, активизировался 3 августа. «Извержение началось из вершинного кратера, одновременно открылась трещина по вулкану, из которой в настоящее время идут парогазовые выделения. Во время вскрытия трещины из вершинного кратера было выброшено большое количество пепла», — сказал Озеров.
По словам жителей поселка Озерная, со стороны вулкана Камбальный эпизодически слышен мощный гул и раскаты. Высока вероятность того, что и этот вулкан вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля. Озеров отметил опасность нахождения в районах, подверженных воздействию извержений и рекомендовал жителям и гостям полуострова воздержаться от посещения активных вулканов и прилегающих к ним территорий. Кроме того, в настоящий момент обстановка опасна и для авиации.