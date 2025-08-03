Произошедшее на Камчатке землетрясение активизировало в регионе вулканы

Следующим отреагировал вулкан Ключевской, который находился в состоянии извержения, из его кратера выбрасывались бомбы на высоту порядка 200 м, были небольшие пепловые выбросы. «30 июля образовалась пепловая колонна высотой до 6 км, на склон начал изливаться лавовый поток. 30 июля длина потока составила 1,5 км, на 3 августа его длина составляет почти 3,5 км. Это опасное явление, поскольку поток движется вниз в направлении ледника Богдановича», — разъяснил ученый, добавив, что ледник будет таять, по реке Студеной пойдет большое количество воды, грязекаменные потоки перекроют федеральную трассу на участке Козыревск — Ключи — Усть-Камчатск. Кроме того, отрезанными могут оказаться туристы, которые сейчас находятся на вулкане Толбачик.