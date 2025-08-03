В Самаре прошли всероссийские соревнования по роллер-спорту

На трассах спортивной школы «Чайка» в Самаре состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту, а также массовый турнир «Зимой — коньки, летом — ролики». На старты вышли спортсмены из разных регионов России.
Как сообщают в областном Минспорте, самарские роллеры показали высокие результаты и заняли призовые места в разных дисциплинах: спринтах на 100, 500 и 1000 метров, гонке на очки и марафоне на 20 км.
Среди победителей и призёров — Анна Кукушкина, Анна Тимофеева, Екатерина Кукушкина, Елизавета Полукарова, Ольга Шнырева, Владислав Муранов и Эмиль Шамсутдинов. В младшей возрастной категории отличились Анна Бусарева и Злата Рябова.
Также вчера, 2 августа, самарские «Крылья Советов» разгромили «Ростов» со счетом 4:1 в матче РПЛ.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.