В Башкирии предупредили о грозах, тумане и порывистом ветре

В Башкирии предупредили об ухудшении погоды. По информации МЧС республики, 4 августа ожидаются грозы, порывистый ветер и температура воздуха до +31°.
Спасатели сообщили, что скорость ветра составит в среднем 2−7 м/с, при грозе порывы усилятся. Ночью температура воздуха составит +13, +18°, днем +26, +31°. Кроме того, ожидают туманы, видимость в которых будет 500−1000 м.
В Уфе спрогнозировали переменную облачность и ветер со скоростью 2−7 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17°, днем +28, +30°.
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