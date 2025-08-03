Скончался выдающийся экономист и почетный гражданин Иркутска Илья Черняк

— Илья Самуилович сделал многое для развития нефтехимии и электромеханики в регионе, занимая руководящие позиции на предприятиях Ангарска, Усолья-Сибирского и областного центра. Свой многолетний опыт Илья Черняк изложил в научных трудах и передал молодому поколению экономистов. Профессор воспитал не одно поколение специалистов в стенах Иркутского политеха и Байкальского госуниверситета. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными учениками Ильи Самуиловича, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.