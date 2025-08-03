Скончался выдающийся экономист и почетный гражданин Иркутска Илья Черняк

На 95-м году жизни ушел из жизни Илья Черняк, заслуженный экономист РСФСР и Почетный гражданин города Иркутска. Его вклад в экономику и общественную жизнь региона огромен. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— Илья Самуилович сделал многое для развития нефтехимии и электромеханики в регионе, занимая руководящие позиции на предприятиях Ангарска, Усолья-Сибирского и областного центра. Свой многолетний опыт Илья Черняк изложил в научных трудах и передал молодому поколению экономистов. Профессор воспитал не одно поколение специалистов в стенах Иркутского политеха и Байкальского госуниверситета. Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными учениками Ильи Самуиловича, — сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.
Илья Черняк дважды был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а также награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». Он также получил знак «За заслуги перед Иркутской областью». Илья Черняк являлся членом-корреспондентом Российской академии естественных наук и Международной академии науки и практики организации производства.
В 2003 году его заслуги были отмечены званием «Почетный гражданин города Иркутска» за многолетний труд, высокий профессионализм и активную общественно-политическую деятельность.