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Дожди и грозы по западу Беларуси ожидаются 4 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы по западу Беларуси прогнозируют синоптики 4 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 88% 762 мм рт. ст. +21°
Источник: БЕЛТА

Будет переменная облачность. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 12−18 градусов, днем 23−29 градусов.