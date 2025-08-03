Дожди и грозы по западу Беларуси ожидаются 4 августа

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы по западу Беларуси прогнозируют синоптики 4 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.