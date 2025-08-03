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Гидравлические испытания теплосетей завершаются в Новосибирске

Проверено 90% сетей, финальный этап начнётся 11 августа на участке ТЭЦ-2.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске подходят к концу ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых специалисты проверили уже почти 90% коммуникаций и устранили большинство выявленных неполадок.

«Максимальный срок отсутствия горячей воды на проверяемых участках ТЭЦ-4 (улицы Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря и другие) — до 10 августа», — сообщает телеграм-канал «Мэрия Новосибирска».

Финальный этап испытаний пройдёт с 11 по 18 августа на участке ТЭЦ-2, при этом, как уточняется, проверка будет проводиться без отключения потребителей.

Гидравлические испытания являются обязательной ежегодной процедурой после отопительного периода и позволяют выявить слабые места в теплосетях для своевременного ремонта.

При отсутствии горячей воды жителям рекомендуют обращаться на горячую линию НТСК (8−800−300−55−55) или в единую диспетчерскую службу мэрии (218−00−51).