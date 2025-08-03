В Омске простятся со знаменитым борцом Вадимом Поповым

Заслуженный мастер спорта СССР, легенда омской греко-римской борьбы Владимир Попов скончался 2 августа на 64-м году жизни. Проститься с ним можно 5 августа в 11:00 в Воскресенском соборе (ул. Партизанская, 16).
Владимир Альбертович Попов родился 1 января 1962 года в Барнауле, борьбой занялся ещё школьником. После выпускного переехал в Омск и окончил областной институт физкультуры. Главные победы спортсмена пришлись на конец 1980-х: бронза Олимпиады-88 в Сеуле, золото чемпионата мира-1987, Кубок мира-1986, два титула чемпиона Европы (1987, 1989) и два чемпионских звания СССР (1987, 1988).
После завершения активной карьеры Попов возглавлял омскую федерацию спортивной борьбы и работал советником губернатора. В региональном Минспорта подчёркивают, что он внёс весомый вклад в развитие омской школы греко-римской борьбы.