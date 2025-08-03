В Омске простятся со знаменитым борцом Вадимом Поповым

Владимир Альбертович Попов родился 1 января 1962 года в Барнауле, борьбой занялся ещё школьником. После выпускного переехал в Омск и окончил областной институт физкультуры. Главные победы спортсмена пришлись на конец 1980-х: бронза Олимпиады-88 в Сеуле, золото чемпионата мира-1987, Кубок мира-1986, два титула чемпиона Европы (1987, 1989) и два чемпионских звания СССР (1987, 1988).