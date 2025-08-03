Белорусская ж/д переориентировала маршруты на дружественные страны

«Хотел бы отметить, что изменения в логистике, вызванные санкционными ограничениями, служат, скорее, не сдерживающим фактором, а импульсом к освоению новых направлений. Совместно с белорусскими предприятиями проработаны и реализуются перевозки транзитом по территории России как с задействованием портов, так и по сухопутным маршрутам. При этом сохраняется потенциал транспортно-логистических схем через порты стран Балтии, в частности в сообщении с Калининградской областью России, а также через белорусско-польские пограничные переходы», — указал начальник дороги. По его словам, также Белорусская железная дорога активно принимает участие в освоении альтернативных маршрутов, таких как Северный морской путь.