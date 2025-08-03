Затяжная магнитная буря ждет нижегородцев с 6 августа

В период магнитных бурь проблемы со здоровьем могут ощущаться особенно остро. Для облегчения состояния специалисты рекомендуют придерживаться здорового образа жизни: снизить употребление алкоголя и воздержаться от курения, выбирать более легкую пищу. Также необходимо больше гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.