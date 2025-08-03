Затяжная магнитная буря ждет нижегородцев с 6 августа

6 августа в Нижегородскую область придет затяжная магнитная буря. Мощность геомагнитных возмущение составит от четырех до пяти баллов. Об этом сообщает сервис my-calend.ru.
Первые возмущения начнутся вечером 6 августа — они составят четыре балла и сохранятся до 10 августа. 11 августа интенсивность увеличится до пяти баллов, затем до 14 августа будут наблюдаться колебания от четырех до пяти баллов. Обстановка стабилизируется только 15 августа.
В период магнитных бурь проблемы со здоровьем могут ощущаться особенно остро. Для облегчения состояния специалисты рекомендуют придерживаться здорового образа жизни: снизить употребление алкоголя и воздержаться от курения, выбирать более легкую пищу. Также необходимо больше гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.