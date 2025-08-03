Новосибирский автобус № 30 частично изменил маршрут

В связи с этим, на время проведения ремонтных работ, автобус № 30 будет следовать по измененной схеме движения в обоих направлениях: отклоняясь от привычного маршрута на улице Лазурной, он будет двигаться по Гусинобродскому шоссе, затем по улице Волочаевской, после чего вернется к обычному пути следования.