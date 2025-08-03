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Новосибирский автобус № 30 частично изменил маршрут

Причиной корректировки является проведение запланированных ремонтных работ на улице Есенина.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Начиная с 1 августа 2025 года, маршрут автобуса № 30 претерпел частичные изменения, о чем проинформировали на официальном сайте администрации Новосибирска.

Причиной корректировки является проведение запланированных ремонтных работ на улице Есенина. В особенности, введены ограничения на передвижение транспорта в зоне пересечения с улицей Волочаевской.

В связи с этим, на время проведения ремонтных работ, автобус № 30 будет следовать по измененной схеме движения в обоих направлениях: отклоняясь от привычного маршрута на улице Лазурной, он будет двигаться по Гусинобродскому шоссе, затем по улице Волочаевской, после чего вернется к обычному пути следования.

Конкретная дата возобновления движения по первоначальной схеме не уточняется. В официальном сообщении городской администрации указано, что изменения будут актуальны до полного завершения восстановительных работ на улице Есенина.

Жителей Новосибирска просят учитывать данные изменения в маршруте автобуса № 30 при планировании своих поездок, а также принимать во внимание возможные корректировки в расписании и продолжительности поездки.