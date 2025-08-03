Мост через речку Кашклак в Пермском крае готов на 70%

Сейчас рабочие заканчивают укладку асфальта как на самом мосту, так и на прилегающих участках дороги. Параллельно ведется установка водоотводных лотков и колодцев. В ближайших планах — монтаж новых дорожных знаков, нанесение разметки и установка двух опор освещения.