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Мост через речку Кашклак в Пермском крае готов на 70%

Мост находится на 32-м километре трассы Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский.

Источник: Пресс-служба Минтранса Пермского края

В Еловском округе Пермского края продолжается капитальный ремонт моста через реку Кашкалак. Работы ведутся в рамках национального проекта, и на данный момент объект готов на 70%. Об этом сообщает в пресс-служб Минтрнаса Пермского края.

Уже выполнено значительное количество работ:

— Построены новые опоры, установлены пролеты и мостовое полотно. — Укреплены откосы и русло реки. — Возведена подпорная стенка, которая защитит конструкцию от размыва. — Отремонтированы трубы, обеспечивающие водоотвод на съездах. — Частично смонтированы перила и барьерное ограждение.

Сейчас рабочие заканчивают укладку асфальта как на самом мосту, так и на прилегающих участках дороги. Параллельно ведется установка водоотводных лотков и колодцев. В ближайших планах — монтаж новых дорожных знаков, нанесение разметки и установка двух опор освещения.

Мост находится на 32-м километре трассы Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский.