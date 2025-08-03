Мост через речку Кашклак в Пермском крае готов на 70%

В Еловском округе Пермского края продолжается капитальный ремонт моста через реку Кашкалак. Работы ведутся в рамках национального проекта, и на данный момент объект готов на 70%. Об этом сообщает в пресс-служб Минтрнаса Пермского края.
Уже выполнено значительное количество работ:
— Построены новые опоры, установлены пролеты и мостовое полотно. — Укреплены откосы и русло реки. — Возведена подпорная стенка, которая защитит конструкцию от размыва. — Отремонтированы трубы, обеспечивающие водоотвод на съездах. — Частично смонтированы перила и барьерное ограждение.
Сейчас рабочие заканчивают укладку асфальта как на самом мосту, так и на прилегающих участках дороги. Параллельно ведется установка водоотводных лотков и колодцев. В ближайших планах — монтаж новых дорожных знаков, нанесение разметки и установка двух опор освещения.
Мост находится на 32-м километре трассы Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский.