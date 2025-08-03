Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 2100 машин

Протяженные очереди из автомобилей собрались сегодня, 3 августа, перед Крымским мостом. По состоянию на 13:00 своего права пройти ручной досмотр со стороны Тамани ожидают 2007 машин. Ждать автомобилистам и пассажирам придется около пяти часов.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 163 транспортных средства», — сообщает telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Затор стоит перед пунктом досмотра, начиная с утра. Согласно опубликованной информации, в 08:00 в очереди со стороны Тамани уже стояли 1400 машин. С тех пор ситуация все ухудшается.