Собянин: Новые спортивные кластеры и прогулочные маршруты появятся в Москве

«В прошлом году преобразились пустующие территории на ул. Окская — в Кузьминках и ул. Лукинская — в Ново-Переделкино. В районе Марьино на неиспользуемом участке сделали каток. В 2025-м: на ул. Нижняя Хохловка в Нижегородском районе появится спорткластер с площадками для стритбола и падел-тенниса, воркаут-зоной с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, скейтпарком; на ул. Кетчерская в Вешняках делаем площадки для классических видов спорта — футбола, баскетбола, настольного тенниса, а также скейт-парк и памп-трек. Зимой на площадке можно будет кататься на коньках», — написал Сергей Собянин.