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Собянин: Новые спортивные кластеры и прогулочные маршруты появятся в Москве

На месте пустующих и ранее неухоженных территорий Москвы появятся новые спортивные кластеры и прогулочные маршруты, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«В прошлом году преобразились пустующие территории на ул. Окская — в Кузьминках и ул. Лукинская — в Ново-Переделкино. В районе Марьино на неиспользуемом участке сделали каток. В 2025-м: на ул. Нижняя Хохловка в Нижегородском районе появится спорткластер с площадками для стритбола и падел-тенниса, воркаут-зоной с тренажерами и спортивно-гимнастическим комплексом, скейтпарком; на ул. Кетчерская в Вешняках делаем площадки для классических видов спорта — футбола, баскетбола, настольного тенниса, а также скейт-парк и памп-трек. Зимой на площадке можно будет кататься на коньках», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что на ул. 1-я Сестрорецкая в Молжаниновском районе у учебного корпуса школы «Перспектива» обустраивается современный скейт-парк, приводится в порядок зона у небольшого пруда, а на Кронштадтском бульваре в Головинском районе появится транзитный маршрут от жилых домов к остановкам транспорта. Здесь сделают парковку и дорожки, разобьют цветники.

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