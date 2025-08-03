Какие улицы частично перекрыты в Астане

Информируем о продолжении работ по среднему ремонту дорожного полотна по улице Сыганак на участке от моста Арыс до улицы Туркестан. Работы будут проводиться и на мосту Арыс. В связи с этим с 3 по 25 августа будет частично перекрыто движение на участке. При этом движение транспорта будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.