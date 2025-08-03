В России ограничат должников в праве получать разрешение на оружие

«Мы сейчас активно внедряем элементы разрешительной системы Росгвардии, говоря о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть чисты перед законом. Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение на ношение личного оружия, даже если оно охотничье», — рассказала она на панельной дискуссии «О служении Родине в 21 веке: вызовы и задачи для молодых госслужащих» на форуме «Территория смыслов».