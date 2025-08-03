Белорусский онколог назвала вид рака, который молодые белорусы обнаруживают у себя сами, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, по словам онколога-уролога Минского городского клинического онкологического центра Юлии Ковалевой, рак яичка встречается преимущественно у молодых людей до 30 лет. Пи этом специалист заметила, что данный вид онкологии мужчины часто находят у себя сами.
— Рак яичка человек может обнаружить сам, — прокомментировала доктор.
Рак яичка мужчины находят путем пальпирования. Найдя новообразование, следует обратиться к урологу, сделать УЗИ, сдать анализы на онкомаркеры.
Онкоуролог также обратила внимание на то, что опухоли яичка бывают разными по гистологической структуре. Так одними могут вырабатываться онкомаркеры, а другими — нет. Поэтому при нормальных значениях теста все равно есть риск наличия злокачественного новообразования. Вместе с тем онкомаркеры помогают отслеживать эффективность лечения злокачественных опухолей и диагностировать рецидивы различных видов рака.
— Для первичной диагностики их использовать нецелесообразно, — подытожила специалист.
Еще онколог сказала, как у белорусов находят «немой» рак.
Также онколог назвала вид рака, диагностируемый у белорусских мужчин до 25 лет.