Онколог назвала вид рака, который молодые белорусы обнаруживают у себя сами

Онкоуролог также обратила внимание на то, что опухоли яичка бывают разными по гистологической структуре. Так одними могут вырабатываться онкомаркеры, а другими — нет. Поэтому при нормальных значениях теста все равно есть риск наличия злокачественного новообразования. Вместе с тем онкомаркеры помогают отслеживать эффективность лечения злокачественных опухолей и диагностировать рецидивы различных видов рака.