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Онколог назвала вид рака, который молодые белорусы обнаруживают у себя сами

Белорусский онколог сказала, какой вид рака мужчины могут сами найти у себя до 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский онколог назвала вид рака, который молодые белорусы обнаруживают у себя сами, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, по словам онколога-уролога Минского городского клинического онкологического центра Юлии Ковалевой, рак яичка встречается преимущественно у молодых людей до 30 лет. Пи этом специалист заметила, что данный вид онкологии мужчины часто находят у себя сами.

— Рак яичка человек может обнаружить сам, — прокомментировала доктор.

Рак яичка мужчины находят путем пальпирования. Найдя новообразование, следует обратиться к урологу, сделать УЗИ, сдать анализы на онкомаркеры.

Онкоуролог также обратила внимание на то, что опухоли яичка бывают разными по гистологической структуре. Так одними могут вырабатываться онкомаркеры, а другими — нет. Поэтому при нормальных значениях теста все равно есть риск наличия злокачественного новообразования. Вместе с тем онкомаркеры помогают отслеживать эффективность лечения злокачественных опухолей и диагностировать рецидивы различных видов рака.

— Для первичной диагностики их использовать нецелесообразно, — подытожила специалист.

Еще онколог сказала, как у белорусов находят «немой» рак.

Также онколог назвала вид рака, диагностируемый у белорусских мужчин до 25 лет.