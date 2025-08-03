Город с другой стороны: чем Южный и Западный административные округа Москвы привлекают туристов

Исследование продемонстрировало неожиданные для специалистов результаты. Казалось бы, в центральной части города сосредоточено более половины достопримечательностей города. Это Красная площадь, Третьяковская галерея, Большой театр, Центральный детский магазин на Лубянке и другие места, особенно привлекающие туристов. Однако каждый второй турист в Москве уделил внимание Западному и Южному округам мегаполиса. По мнению гида-экскурсовода Юлии Нечаевой, благодаря развитию туристической инфраструктуры по всему городу гости столицы не ограничивают себя в поездках, стремятся увидеть как можно больше достопримечательностей.