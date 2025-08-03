Удобство, мотивация, информирование. Как МЖКХ работает с населением в направлении раздельного сбора отходов

Работа с населением строится на выполнении трех ключевых условий, обеспечивающих активное участие граждан в процессе раздельного сбора отходов. Первое условие — наличие удобной инфраструктуры. «Раздельный сбор должен быть интегрирован в повседневную жизнь. Это возможно только при наличии комфортных условий: доступных контейнеров, их своевременного обслуживания, чистоты и порядка в местах сбора, удобного графика работы пунктов приема. Сегодня более 85% жителей имеют доступ к инфраструктуре для раздельного сбора. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне охвата населения. Наша задача — не просто предоставить возможность сортировки, а сформировать у населения устойчивую привычку, основанную на понимании, мотивации и удобстве», — сказал он.