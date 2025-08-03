Удобство, мотивация, информирование. Как МЖКХ работает с населением в направлении раздельного сбора отходов

Геннадий Трубило отметил, что цель государственной политики в этой сфере обращения с ТКО состоит в том, чтобы обеспечить максимально возможную переработку коммунальных отходов и минимизировать их захоронение на полигонах. Для этого модернизируется инфраструктура, расширяются мощности по сортировке, внедряются новые методы обращения с отходами. Однако технические и организационные меры не могут быть эффективными без активного участия населения. Именно поэтому информационно-просветительская работа занимает одно из ключевых мест в реализации стратегии.
Работа с населением строится на выполнении трех ключевых условий, обеспечивающих активное участие граждан в процессе раздельного сбора отходов. Первое условие — наличие удобной инфраструктуры. «Раздельный сбор должен быть интегрирован в повседневную жизнь. Это возможно только при наличии комфортных условий: доступных контейнеров, их своевременного обслуживания, чистоты и порядка в местах сбора, удобного графика работы пунктов приема. Сегодня более 85% жителей имеют доступ к инфраструктуре для раздельного сбора. Эти показатели свидетельствуют о высоком уровне охвата населения. Наша задача — не просто предоставить возможность сортировки, а сформировать у населения устойчивую привычку, основанную на понимании, мотивации и удобстве», — сказал он.
Второе условие — информированность населения. «Граждане должны четко понимать, как правильно обращаться с отходами, какие виды подлежат переработке, какие правила сортировки необходимо соблюдать. Поэтому мы стараемся, чтобы информация была полной, доступной, визуально понятной, адаптированной под разные возрастные и социальные группы. Поэтому используются разнообразные каналы коммуникации — от традиционных СМИ до цифровых платформ», — добавил министр.
Третье условие — мотивация. «Участие в раздельном сборе должно восприниматься как личный вклад в общее дело. Этого можно достичь через экологическое просвещение, поощрение активных участников, демонстрацию реальных результатов, например, данных о переработанных объемах, улучшении состояния окружающей среды, экономической эффективности. Мотивация может быть как моральной, так и практической, включая участие в конкурсах, акциях. Комплексная реализация этих условий позволяет сформировать устойчивую модель поведения, при которой раздельный сбор отходов становится нормой жизни», — уверен глава отрасли.
Геннадий Трубило добавил, что на республиканском уровне информационную работу с населением осуществляет государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» в рамках республиканской информационной кампании «Цель 99».
«Цель 99» сегодня — это кампания, направленная на формирование ответственного отношения жителей Беларуси к отходам потребления, популяризацию раздельного сбора и переработки отходов. Основная идея кампании заключается в объединении жителей Беларуси вокруг идеи личного вклада каждого в улучшение экологической ситуации страны. Название информационной кампании отражает стремление сортировать и перерабатывать 99% бытовых отходов в стране.