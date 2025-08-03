Транспортная полиция пресекла нарушения на Байкале в Листвянке

2 августа 2024 года сотрудники Байкало-Ангарского отдела полиции на водном транспорте и представители Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры провели рейдовое мероприятие на озере Байкал. В результате проверки были выявлены семь нарушителей, которые допустили различные нарушения правил эксплуатации водного транспорта. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.