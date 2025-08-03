Транспортная полиция пресекла нарушения на Байкале в Листвянке

2 августа 2024 года сотрудники Байкало-Ангарского отдела полиции на водном транспорте и представители Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры провели рейдовое мероприятие на озере Байкал. В результате проверки были выявлены семь нарушителей, которые допустили различные нарушения правил эксплуатации водного транспорта. Об этом КП-Иркутск рассказали в транспортной полиции Прибайкалья.
— Среди нарушителей — два судоводителя, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии (ст. 14.1.2 КоАП РФ), — рассказывают в ведомстве.
Четыре других водителя перевозили пассажиров на безвозмездной основе без лицензии на данный вид услуг, что нарушает требования статьи 19.20 КоАП РФ. Также был выявлен судоводитель, нарушивший требования статьи 11.8.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за управление маломерным судном без необходимых документов.
Все материалы проверок переданы в компетентные органы для принятия соответствующих правовых решений.