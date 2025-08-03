Жителей Красноярска и края предупредили о возможных опасностях в августе

В августе ожидается рост туристических походов и выездов в лес, что увеличивает риск заблудиться. По статистике, среди пропавших в лесу больше всего пожилых людей — до 70%. Перед выходом в лес важно продумать маршрут, сообщить близким о времени возвращения и правильно экипироваться: надеть яркую одежду и взять с собой запас еды, воды, фонарик и полностью заряженный телефон.