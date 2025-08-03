Жителей Красноярска и края предупредили о возможных опасностях в августе

В Красноярском крае в августе ожидается высокая вероятность несчастных случаев на водоемах, техногенных пожаров, а также происшествий в лесах и на дорогах.
Об основных рисках третьего летнего месяца на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС региона Евгений Фурса.
С начала летнего сезона на водоемах края произошло 49 случаев утопления, из которых 7 — среди детей. В период отпусков и школьных каникул увеличивается риск несчастных случаев на воде, что связано с нарушением правил безопасности, бесконтрольным посещением водоемов детьми и подростками, а также купанием в неустановленных местах.
«Купание на “диких” пляжах может быть опасным. Сибирские реки имеют сильные течения и водовороты, а на дне озер можно встретить острые предметы. Резкие перепады глубины также представляют опасность для тех, кто не умеет плавать», — отметил Евгений Фурса.
Он подчеркнул важность постоянного присмотра за маленькими детьми и рекомендацию не отпускать подростков на водоемы без взрослых. В силу своей самоуверенности они могут переоценить свои возможности.
В августе ожидается рост туристических походов и выездов в лес, что увеличивает риск заблудиться. По статистике, среди пропавших в лесу больше всего пожилых людей — до 70%. Перед выходом в лес важно продумать маршрут, сообщить близким о времени возвращения и правильно экипироваться: надеть яркую одежду и взять с собой запас еды, воды, фонарик и полностью заряженный телефон.
Туристические походы необходимо заранее регистрировать у спасателей — это займет немного времени, но может спасти жизни в экстренной ситуации. Регистрация доступна онлайн на сайте МЧС России и бесплатна.
Кроме того, в августе сохраняется риск встречи с медведями в лесу. Не оставляйте пищевые отходы, чтобы не привлекать хищников, и старайтесь шуметь, чтобы они знали о вашем присутствии. В природном парке «Ергаки» рекомендуется отдыхать на базах, а не в палатках.
Также существует угроза техногенных пожаров в частном секторе. Основные причины — неосторожное обращение с огнем, нарушения безопасности при использовании печного отопления и электрообогревательных приборов, а также износ электрической проводки. Не исключены происшествия с бытовым газом при несоблюдении правил безопасности и эксплуатации газовых устройств.