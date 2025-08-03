В детской поликлинике на Парковом завершился капитальный ремонт

Специалисты высоко оценивают новые возможности медицинского учреждения. Здесь стало больше комфорта для врачей и пациентов, обеспечен доступ для маломобильных граждан и мам с колясками, организован отдельный вход для больных с острыми состояниями. Новый большой холл оснащен электронным расписанием, появилась электронная очередь.