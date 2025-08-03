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В детской поликлинике на Парковом завершился капитальный ремонт

Филиал Городской детской клинической поликлиники № 6 в Перми на Парковом, 35 после капремонта сможет принимать до 15 тысяч юных жителей Дзержинского района.

Филиал Городской детской клинической поликлиники № 6 в Перми на Парковом, 35 после капремонта сможет принимать до 15 тысяч юных жителей Дзержинского района. В здании проведена перепланировка, обновлены внутренние помещения, завезена новая мебель.

Специалисты высоко оценивают новые возможности медицинского учреждения. Здесь стало больше комфорта для врачей и пациентов, обеспечен доступ для маломобильных граждан и мам с колясками, организован отдельный вход для больных с острыми состояниями. Новый большой холл оснащен электронным расписанием, появилась электронная очередь.