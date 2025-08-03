Туристы во время атаки беспилотников на Сочи прятались в прачечной и переходе

«Хотели уехать отсюда в более безопасное место, и во время того, как вышла бабушка на улицу (у нее была сломана нога, и она медленно ходит с костылем), начал лететь дрон прямо над нами и попал в нефтяную бочку. Хорошо, что в нее ничего не попало», — рассказала женщина.