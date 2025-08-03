Туристы во время атаки беспилотников на Сочи прятались в прачечной и переходе

Ночью два российских региона подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. В Сочи люди на фоне взрывов и воя сирен прятались в подземных переходах и даже в прачечной. В результате налета произошел пожар на нефтебазе, разрушены гаражи. В Воронеже повреждены многоквартирные дома и автомобили. В обоих городах есть пострадавшие. Всего над российской территорией сбили 93 дрона. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Пожар на сочинской нефтебазе и разбор завалов.
Ночью над российскими регионами сбили 93 украинских беспилотника, из них 60 — над Черным морем и один — над Краснодарским краем, сообщило Минобороны РФ. На фоне массированной атаки БПЛА, в Сочи с 02:15 до 06:15 мск действовала беспилотная опасность, в городе звучали сирены.
В Адлерском районе Сочи обломки дрона упали на нефтебазе. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 2 тысячи кубометров, отметил оперативный штаб Кубани. Вскоре огонь перекинулся на вторую цистерну. Общая площадь возгорания превысила 360 квадратных метров.
Мэр города-курорта Андрей Прошунин уточнил, что открытое горение первого резервуара ликвидировали в 06:05 мск. На второй цистерне пожар локализовали спустя полтора часа. Для борьбы с огнем задействовали 127 человек, 35 единиц техники и пожарный поезд.
Кроме того, обломки БПЛА упали на строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной, рассказал Прошунин. По информации оперативного штаба Кубани, повреждения получили пять гаражей. Возгорание площадью 40 квадратных метров было оперативно потушено.
«На место стянута тяжелая техника — с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений», — добавил Прошунин.
В аэропорту Сочи ночью вводили временные ограничения на взлет и посадку самолетов. В результате экипажи шести рейсов приняли решение об «уходе» на запасные аэродромы. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.
«До сих пор руки трясутся».
В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина, сообщил оперштаб региона. Она обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной.
«~С осколочными ранениями женщину госпитализировали в одну из больниц Сочи~ для стационарного обследования», — отметили власти.
Жительница Лина с улицы Авиационной в беседе с РБК рассказала, что видела пролет украинского дрона и взрывы.
«Хотели уехать отсюда в более безопасное место, и во время того, как вышла бабушка на улицу (у нее была сломана нога, и она медленно ходит с костылем), начал лететь дрон прямо над нами и попал в нефтяную бочку. Хорошо, что в нее ничего не попало», — рассказала женщина.
Туристка Элина сообщила, что во время атаки БПЛА люди прятались в подземных переходах.
«Отдыхаю возле отеля “Жемчужина”. Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьей спрятались в подземном переходе, ближайшего укрытия не видела, сидели там до пяти утра. Всего над нашим домом было пять атак», — отметила она.
В одной из гостиниц постояльцам на фоне взрывов пришлось спуститься на первый этаж в помещение прачечной с глухими стенами и на полу пережидать атаку, рассказала телеканалу «Краснодар» туристка Евгения Илюшина.
«Очень много взрывов прямо рядом с нами. Оранжевые вспышки в небе. Этот звук ужасный, сирена орет, потом слышно прилет и взрыв — и так с двух до четырех утра. У меня до сих пор руки трясутся. Но никто не паниковал», — поделилась женщина.
По информации телеканала, звуки работы ПВО были слышны и в Сириусе. Там тоже включили сирены, власти призывали людей не выходить на улицу.
«Очень сильно грохотало Однако многие туристы специально выбегали из укрытий для того, чтобы снять работу ПВО. Это делать категорически запрещено!» — говорится в сообщении.
Последствия атаки на Воронеж.
В Воронежской области в результате ночной атаки ~не менее 25 беспилотников~ пострадали четыре человека, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«В больницах города остаются трое из четверых пострадавших. Одна женщина 79 лет в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще у двух пациентов (мужчина 52 лет и женщина 38 лет) состояние средней тяжести. Вся необходимая медицинская помощь им оказывается», — отметил он в Telegram-канале.
Глава Воронежа Сергей Петрин рассказал, что в городе, по предварительным данным, повреждены шесть автомобилей, остекление в девяти квартирах и нескольких частных домах, один из которых сгорел полностью. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай.
По информации очевидцев, в Воронеже беспилотник упал на две припаркованные во дворе «Газели».
«Одна из машин сгорела полностью, у второй — грузовой отсек. Ударной волной выбило стекла в ближайшем подъезде жилого дома и еще в нескольких окнах соседнего», — сообщают «Вести Воронеж».
Для оперативного устранения последствий в двух районах города ввели режим чрезвычайной ситуации.