В Астане прошла экологическая акция с участием волонтёров

«Когда мы гуляли в этом общественном месте столицы, поняли, насколько необходима уборка. Сегодня мы вместе с волонтёрами очистили территорию от мусора. За несколько часов собрали более 20 мешков отходов. Как вы знаете, сюда часто приходят рыбаки, и из-за отсутствия мусорных контейнеров они оставляют за собой мусор. Поэтому необходимо установить больше контейнеров в этой зоне. Также выражаю благодарность всем волонтёрам, которые приняли участие в акции» Председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.