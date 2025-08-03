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В Астане прошла экологическая акция с участием волонтёров

В Астане прошла экологическая акция на берегу реки Есиль, передает DKnews.kz.

Источник: Аstana akimdigi

В Астане волонтёры очистили берег реки Есиль от мусора, передает официальный сайт акимата столицы.

Мероприятие прошло в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка».

Организатором акции выступила Ассоциация практикующих экологов. Кроме того, в уборке приняли участие более 20 активных волонтёров молодёжного ресурсного центра «Жастар Астаны».

«Когда мы гуляли в этом общественном месте столицы, поняли, насколько необходима уборка. Сегодня мы вместе с волонтёрами очистили территорию от мусора. За несколько часов собрали более 20 мешков отходов. Как вы знаете, сюда часто приходят рыбаки, и из-за отсутствия мусорных контейнеров они оставляют за собой мусор. Поэтому необходимо установить больше контейнеров в этой зоне. Также выражаю благодарность всем волонтёрам, которые приняли участие в акции» Председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова.

Общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан» стартовала прошлой весной. С тех пор она превратилась в масштабную инициативу по всей стране.

Подобные мероприятия становятся неотъемлемой частью жизни столицы. Через них можно воспитывать экологическую культуру у подрастающего поколения.