Благоухающая тернестремия цветет в Сочи

«Насыщенный запах цветов мирта стоит в нижней части парка возле глицинии. Долго водили носами, так как глазами найти источник аромата не удавалось и — о чудо! — мы обнаружили это растение!! Словно парафиновые, мелкие цветки тернестремии голоцветковой оказывается сильно пахнут!!!», — говорится в сообщении.
Эксперт отмечает, что род Тернстремия насчитывает 90 видов и относится к семейству Пентафилаковые, а прежде к семейству Чайные. А ее цветки имеют два прицветничка, пять чашелистиков, пять лепестков и множество тычинок. Также цветы и плоды растения местно применяют для лечения язв, облегчения боли и зуда. Листья уменьшают отек и снимают боль, а также используются для лечения плеврита и малярии.