Благоухающая тернестремия цветет в Сочи

Эксперт отмечает, что род Тернстремия насчитывает 90 видов и относится к семейству Пентафилаковые, а прежде к семейству Чайные. А ее цветки имеют два прицветничка, пять чашелистиков, пять лепестков и множество тычинок. Также цветы и плоды растения местно применяют для лечения язв, облегчения боли и зуда. Листья уменьшают отек и снимают боль, а также используются для лечения плеврита и малярии.