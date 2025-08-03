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Благоухающая тернестремия цветет в Сочи

В Сочи сейчас цветет и благоухает тернестремия. Об этом в социальных сетях рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

Источник: Галина Солтани

«Насыщенный запах цветов мирта стоит в нижней части парка возле глицинии. Долго водили носами, так как глазами найти источник аромата не удавалось и — о чудо! — мы обнаружили это растение!! Словно парафиновые, мелкие цветки тернестремии голоцветковой оказывается сильно пахнут!!!», — говорится в сообщении.

Эксперт отмечает, что род Тернстремия насчитывает 90 видов и относится к семейству Пентафилаковые, а прежде к семейству Чайные. А ее цветки имеют два прицветничка, пять чашелистиков, пять лепестков и множество тычинок. Также цветы и плоды растения местно применяют для лечения язв, облегчения боли и зуда. Листья уменьшают отек и снимают боль, а также используются для лечения плеврита и малярии.