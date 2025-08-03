«Задействовали 50 единиц техники и 180 человек». МЧС: двух пропавших грибников нашли мертвыми в Беларуси

Сначала спасатели, милиция, военные, волонтеры и иные службы вели поиски пропавшего в лесу рядом с деревней Пустоселье Докшицкого района пенсионера 1944 года рождения. Мужчина еще 29 июля пошел в лес за грибами и пропал. В субботу, 2 августа, в его поисках были задействованы уже 44 единицы техники и 158 человек, в том числе сотрудники и техника МЧС. В 11.00 часов труп сельчанина обнаружили военнослужащие.