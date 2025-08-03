«Задействовали 50 единиц техники и 180 человек». МЧС: двух пропавших грибников нашли мертвыми в Беларуси

В Беларуси найдены мертвыми пропавшие грибники, сообщает в суточной сводке МЧС. Трагедии произошли в Докшицком и Молодечненском районах.
Сначала спасатели, милиция, военные, волонтеры и иные службы вели поиски пропавшего в лесу рядом с деревней Пустоселье Докшицкого района пенсионера 1944 года рождения. Мужчина еще 29 июля пошел в лес за грибами и пропал. В субботу, 2 августа, в его поисках были задействованы уже 44 единицы техники и 158 человек, в том числе сотрудники и техника МЧС. В 11.00 часов труп сельчанина обнаружили военнослужащие.
Трагически закончились поиски и грибника 1949 года рождения, пропавшего 1 августа рядом с деревней Мацуковщина Молодечненского района. В его поисках задействовали 6 единиц техники и 16 человек, из них 5 единиц техники и 11 работников МЧС. Увы, около полудня 2 августа пропавший грибник был обнаружен без признаков жизни.
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Тем временем, онколог назвала вид рака, который молодые белорусы обнаруживают у себя сами. Еще онколог сказала, как у белорусов находят «немой» рак.
Также онколог назвала вид рака, диагностируемый у белорусских мужчин до 25 лет.