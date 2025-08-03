В Башкирии после столкновения трех автомобилей пострадал один человек

Сегодня, 4 августа, в Башкирии произошло массовое столкновение автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, на дороге Сибай-Акъяр столкнулись автомобили Лада Калина, ВАЗ 2110 и Honda Civic.
В результате случившегося 62-летний водитель ВАЗ 2110 оказался заблокирован. После того, как ему на помощь пришли спасатели, медики приняли решение о госпитализации. Еще четыре человека не пострадали.
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