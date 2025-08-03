Природный газ пришел еще в два села Белорецкого района Башкирии

Природный газ пришел в села Тукан и Зигаза Белорецкого района, сообщил глава муниципалитета Азат Хакимов в соцсетях.
«Знаковое событие для нашего района. Запустили межпоселковый газопровод “Тукан — Зигаза”, а также внутрипоселковые сети в селах Зигаза и Тукан в рамках программы догазификации. Поздравляю земляков с этим важным событием! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно», — отметил Азат Хакимов.
Глава района напомнил, что завершается также строительство межпоселкового газопровода Сосновка-Рысакаево-Уткалево-Шигаево-Хусаиново-Узянбаш. Его запуск запланирован на конец 2025 года.
Как сообщал Башинформ, 27 млрд рублей инвестировано в программу газификации и газоснабжения Башкирии. За почти четыре года в республике построили 35 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 367 км. Подключили почти 1 300 домовладений и квартир в 38 населённых пунктах. На этапе строительства — ещё 28 газопроводов общей протяжённостью почти 555 км. После их запуска планируется газифицировать более 4 тысяч домов в 75 населённых пунктах.