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Природный газ пришел еще в два села Белорецкого района Башкирии

В Белорецком районе запустили межпоселковый газопровод «Тукан — Зигаза».

Источник: Администрация Белорецкого района

Природный газ пришел в села Тукан и Зигаза Белорецкого района, сообщил глава муниципалитета Азат Хакимов в соцсетях.

«Знаковое событие для нашего района. Запустили межпоселковый газопровод “Тукан — Зигаза”, а также внутрипоселковые сети в селах Зигаза и Тукан в рамках программы догазификации. Поздравляю земляков с этим важным событием! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно», — отметил Азат Хакимов.

Глава района напомнил, что завершается также строительство межпоселкового газопровода Сосновка-Рысакаево-Уткалево-Шигаево-Хусаиново-Узянбаш. Его запуск запланирован на конец 2025 года.

Как сообщал Башинформ, 27 млрд рублей инвестировано в программу газификации и газоснабжения Башкирии. За почти четыре года в республике построили 35 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 367 км. Подключили почти 1 300 домовладений и квартир в 38 населённых пунктах. На этапе строительства — ещё 28 газопроводов общей протяжённостью почти 555 км. После их запуска планируется газифицировать более 4 тысяч домов в 75 населённых пунктах.