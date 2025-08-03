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Роспотребнадзор предупредил: купание в фонтанах Самары опасно для здоровья

Роспотребнадзор Самарской области предупреждает: купаться в фонтанах нельзя.

Роспотребнадзор Самарской области предупреждает: купаться в фонтанах нельзя. Вода в них не проходит регулярного контроля и очистки, поэтому может содержать опасные бактерии, вирусы и грибки.

Вода фонтанов обновляется редко, подвержена загрязнению пылью, листьями, мусором и птицами — переносчиками инфекций, таких как сальмонеллы, орнитоз, вирусный гепатит А и другие. Купание и даже умывание в фонтанах повышает риск заражения и травм.

Кроме того, на дне фонтанов есть технические элементы — форсунки, подсветка, коммуникации — из-за которых можно получить механические или электрические травмы.

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