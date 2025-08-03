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Роспотребнадзор рекомендовал закрыть семь пляжей в Самарской области

Семь пляжей в Самарской области не соответствуют микробиологическим показателям.

Роспотребнадзор Самарской области проверил состояние пляжей региона. 1 августа он выдал заключения о том, что 30 пляжей соответствуют санитарным правилам и условиям безопасности. В этот список вошли пляжи на 1-й, 2-й, 4-й очереди набережной в Самаре, пляжи в районе Загородного парка, спуска на улице Советской Армии, фестивальной поляны и Красноглинского района.

— С 25 июля по 1 августа выявлены несоответствующие пробы воды в семи местах отдыха, — следует из пресс-релиза Роспотребнадзора Самарской области.

Нарушения нашли на пляже в районе Барбошиной поляны и санатория «Можайский» в Самаре, в селах Екатериновка и Васильевка Безенчукского района, на пляжах «Волна» и «Волжский замок» в Тольятти, а также на пляже «Жигули» в Зольном. Роспотребнадзор рекомендовал сообщать населению о неудовлетворительном состоянии воды в этих местах отдыха, а также ограничить купание.