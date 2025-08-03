Роспотребнадзор рекомендовал закрыть семь пляжей в Самарской области

Нарушения нашли на пляже в районе Барбошиной поляны и санатория «Можайский» в Самаре, в селах Екатериновка и Васильевка Безенчукского района, на пляжах «Волна» и «Волжский замок» в Тольятти, а также на пляже «Жигули» в Зольном. Роспотребнадзор рекомендовал сообщать населению о неудовлетворительном состоянии воды в этих местах отдыха, а также ограничить купание.