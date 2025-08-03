Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 4 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— 3-я Арзамасская, 4−26 (чет.); Можайского, 36−45; пр-т Победы, 31, 33, 35; Барабинская, 13−26; Гатчинская 35−43; Лобачевского, 81−89; Бажова, 12, 14; Мосальская, 3; 1-я Арзамасская, 31−35 — с 09:00 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бурденюка, 8 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Индивидуальная, 4; 2-я Индивидуальная, 4−58-А; Свердловский тракт, 4-И-4-Ф — с 08:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Харлова, 9, 9-А, 11; Тухачевского, 8, 8-А, 10-А; Барбюса, 2 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 18 (подъезды 1, 2), 20 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Мира, 52−74; Румянцева, 18−26; Бородинская, 1−21, 2−12, 2-й Пятилетки, 1−7, 2−8 — с 08:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Шарова, 64 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Заболотная, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33-А, 35, 44, 46; Златоустовская, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 28-А, 30, 30-А, 31, 32, 34; Народная, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21; Камышовая, 3, 5, 8, 10, 12 — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бажова, 36-А (подъезды 1−6) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Шишкина, 1−20; Танкистов, 13−37; пер. 1-й Нарвский, 11−20; 2-й Нарвский, 1−25; Вязовая, 24−32 (чет.); Комарова, 15−31 (нечет.); Загорская, 55 — с 09:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энгельса, 48 (подъезды 1−4); Энтузиастов, 8 (подъезды 1, 2), 16 (подъезды 1, 2) — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 4 августа, будут отключены светофоры на перекрестках:
— улиц Каслинская и Кожзаводская — с 13:00 до 15:00;
— улиц Каслинская и Куйбышева — с 13:00 до 15:00;
— Свердловского проспекта и улицы Куйбышева — с 13:00 до 15:00;
— на Свердловском проспекте около Инструментального завода — с 13:00 до 15:00;
— на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечная — с 9:00 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!