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Муниципалитеты Прикамья получат миллионы на обновление спортивной инфраструктуры

В правительстве края принято решение направить дополнительные бюджетные средства на модернизацию спортивных объектов.

В правительстве края принято решение направить дополнительные бюджетные средства на модернизацию спортивных объектов. Отбор на улучшение инфраструктуры прошли 4 муниципалитета.

Соликамск получит средства на ремонт спортзала школы № 17, Карагай — на реновацию спортплощадки. Сивинскому округу выделено более 5 млн рублей на создание модульной лыжной базы. Гайны получат 9 млн рублей на межшкольный стадион, который здесь не могли достроить с 2015 года. Теперь объект будут возводить практически заново. Губернатор поручил правительству довести средства до территорий максимально быстро — все работы должны быть завершены в этом году.