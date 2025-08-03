Муниципалитеты Прикамья получат миллионы на обновление спортивной инфраструктуры

Соликамск получит средства на ремонт спортзала школы № 17, Карагай — на реновацию спортплощадки. Сивинскому округу выделено более 5 млн рублей на создание модульной лыжной базы. Гайны получат 9 млн рублей на межшкольный стадион, который здесь не могли достроить с 2015 года. Теперь объект будут возводить практически заново. Губернатор поручил правительству довести средства до территорий максимально быстро — все работы должны быть завершены в этом году.