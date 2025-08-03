Лето и офис: как красиво обойти дресс-код в жару

Лето — это не только жара, босоногие выходные и лимонад со льдом. Это еще и работа в офисе под кондиционерами, с дресс-кодом и вопросом: «Как одеться, чтобы и не вспотеть, и остаться собой?». Стилист Селена Сафарова рассказала «Вечерней Москве», что носить летом, чтобы оставаться стильной, но не пренебрегать личным комфортом.