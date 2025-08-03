В Барановичском районе семилетний мальчик погиб, пойдя с отцом на работу

В Барановичском районе семилетний мальчик погиб у отца на работе, сообщили в Следственном комитете.
Трагедия произошла в деревне Юшковичи 3 августа на территории одного из местных предприятий. Предварительно установлено, что работник привел с собой на предприятие семилетнего сына.
В какой-то момент, оказавшись без присмотра взрослых мальчик провалился в открытый технический колодец, заполненный отходами и водой.
— Устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, — прокомментировали в СК.
Еще МЧС сообщило, что двух пропавших грибников нашли мертвыми в Беларуси: «Задействовали 50 единиц техники и 180 человек».
И мы писали, что закопанные останки 48 человек нашли в Ветке рядом с райбольницей.