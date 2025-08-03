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В Барановичском районе семилетний мальчик погиб, пойдя с отцом на работу

СК: семилетний мальчик погиб на работе у отца в Барановичском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичском районе семилетний мальчик погиб у отца на работе, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла в деревне Юшковичи 3 августа на территории одного из местных предприятий. Предварительно установлено, что работник привел с собой на предприятие семилетнего сына.

В какой-то момент, оказавшись без присмотра взрослых мальчик провалился в открытый технический колодец, заполненный отходами и водой.

— Устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие гибели ребенка, — прокомментировали в СК.

Еще МЧС сообщило, что двух пропавших грибников нашли мертвыми в Беларуси: «Задействовали 50 единиц техники и 180 человек».

И мы писали, что закопанные останки 48 человек нашли в Ветке рядом с райбольницей.