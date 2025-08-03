Уровень радиации в Ростовской области на начало августа проверили в Гидрометцентре

Сотрудники Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды провели плановые замеры радиационного фона в Ростовской области в начале августа. Согласно полученным данным, радиационная обстановка в регионе остается стабильной и не вызывает опасений.
В ходе мониторинга были зафиксированы показатели от 0,08 до 0,17 микрозиверта в час на различных территориях области. В районе расположения Ростовской атомной электростанции уровень радиации составил от 0,10 до 0,17 микрозиверта в час, что полностью соответствует установленным нормативам.
Особое внимание специалисты уделили исследованию 100-километровой зоны вокруг радиационно-опасных объектов Южного федерального округа. Здесь мощность дозы гамма-излучения колебалась в пределах от 0,09 до 0,15 микрозиверта в час, что в пересчете составляет от 10,4 до 17,3 микрорентгена в час. В непосредственной близости от Ростовской АЭС показатели были несколько выше — от 0,10 до 0,15 микрозиверта в час — 11,5−17,3 микрорентгена в час, что тоже в пределах нормы.
Метеорологи подчеркивают, что все зафиксированные значения находятся в пределах естественного радиационного фона и не представляют опасности для здоровья населения.
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