Уровень радиации в Ростовской области на начало августа проверили в Гидрометцентре

Особое внимание специалисты уделили исследованию 100-километровой зоны вокруг радиационно-опасных объектов Южного федерального округа. Здесь мощность дозы гамма-излучения колебалась в пределах от 0,09 до 0,15 микрозиверта в час, что в пересчете составляет от 10,4 до 17,3 микрорентгена в час. В непосредственной близости от Ростовской АЭС показатели были несколько выше — от 0,10 до 0,15 микрозиверта в час — 11,5−17,3 микрорентгена в час, что тоже в пределах нормы.