В Башкирии похоронили писателя и драматурга Хамита Иргалина

В Стерлитамаке 3 августа проводили в последний путь скоропостижно ушедшего из жизни драматурга, писателя и художника Хамита Иргалина. 1 сентября ему бы исполнилось 75 лет.
Хамита Иргалин окончил Стерлитамакский государственный пединститут, университет марксизма-ленинизма, и Народный университет искусств в Москве. После окончания работал во Дворце химиков в Стерлитамаке. В 1992 году выпустил первую книгу рассказов «Цена улыбки». Спектакли по его пьесам шли на сцене Стерлитамакского и Салаватского драматических театров.
Похоронили его в селе Юлдашево Федоровского района.
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