В Башкирии похоронили писателя и драматурга Хамита Иргалина

Хамита Иргалин окончил Стерлитамакский государственный пединститут, университет марксизма-ленинизма, и Народный университет искусств в Москве. После окончания работал во Дворце химиков в Стерлитамаке. В 1992 году выпустил первую книгу рассказов «Цена улыбки». Спектакли по его пьесам шли на сцене Стерлитамакского и Салаватского драматических театров.