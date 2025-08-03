В Туапсинском округе Кубани ввели режим ЧС из-за подтоплений

На Кубани в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе уже ввели режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку. Кроме того, в Лермонтово потоками воды смыло мост, без переправы остались жители 300 домов. Под Горячим Ключом от большой земли оказалась отрезана группа туристов, одна из путешественниц сломала ногу. По прогнозам синоптиков, непогода в Краснодарском крае задержится.