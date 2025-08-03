Певица Mary Gu выступит на Дне города в Екатеринбурге

Певица Mary Gu стала новым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге. Она выступит на фестивале «Энергия РМК», который пройдет в квартале Архангела Михаила 16 августа — в день празднования.
В этот день на фестивале также выступят Мот, Леша Свик, Gayazovs Brothers, Big Baby Tape, а также авторы хитов «Асфальт» и «По весне» Jakone и Kiliana.
Откроется программа фестиваля парадом спортсменов, показательными прыжками парашютистов и пролетом авиации. Одним из главных событий станет мотошоу от команды FMX13 и чемпиона мира по мотокроссу Алексея Колесникова.
На нескольких площадках пройдут спортивные турниры, включая чемпионат по BMX, соревнования по роллер-спорту и экстремальные шоу.