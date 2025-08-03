В Самаре протестировали фонтан «40 лет Победы» после реконструкции

В Самаре провели тестовый запуск фонтана «40 лет Победы» после масштабной реконструкции. Запуск контролировали мэр Иван Носков и архитектор Дмитрий Моргун.
После ремонта фонтан сохранил крупные размеры и классический стиль. Вода в нём теперь доступна для касания в разных местах, а под аркой из струй можно пройти.
Струи поднимаются на 5−6 метров. В оформлении сохранили георгиевскую ленту и добавили новые декоративные элементы. Сейчас продолжается монтаж звёзд. Полноценный запуск с подсветкой и звуковым сопровождением запланирован в ближайшее время. Фонтан будет работать до полуночи.
В этом году в Самаре также обновляют другие фонтаны и водоёмы — работы ведутся в парке Металлургов и парке Победы.
Ранее роспотребнадзор рассказал, какие инфекции можно подхватить, купаясь в фонтане.
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