Детские лагеря в Туапсинском районе работают в штатном режиме

Непогода бушует в Туапсинском районе. Рано утром мощные ливни подняли уровни рек до опасных отметок. Курортные поселки начали уходить под воду. Основной удар стихии приняли на себя Новомихайловский, Дефановка и Молдавановка.
«Спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», — сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Несмотря на сильные ливни, эвакуации населения не требуется. Все детские лагеря, в том числе «Орленок», работают в штатном режиме.
«В детских лагерях все спокойно. Информация об эвакуации не поступала. В “Орленке” аналогично. Все функционируют в штатном режиме», — сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
Для тех, чье жилье ушло под воду, организованы пункты временного размещения в Новомихайловском и Агое.