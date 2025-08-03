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Детские лагеря в Туапсинском районе работают в штатном режиме

Детские лагеря в Туапсинском районе не готовят к эвакуации.

Непогода бушует в Туапсинском районе. Рано утром мощные ливни подняли уровни рек до опасных отметок. Курортные поселки начали уходить под воду. Основной удар стихии приняли на себя Новомихайловский, Дефановка и Молдавановка.

«Спасательные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия стихии и оказывают поддержку всем, кто нуждается в помощи. В Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС», — сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Несмотря на сильные ливни, эвакуации населения не требуется. Все детские лагеря, в том числе «Орленок», работают в штатном режиме.

«В детских лагерях все спокойно. Информация об эвакуации не поступала. В “Орленке” аналогично. Все функционируют в штатном режиме», — сообщили «КП»-Кубань в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

Для тех, чье жилье ушло под воду, организованы пункты временного размещения в Новомихайловском и Агое.

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