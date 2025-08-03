ОМОН приехал на рынок «Экспобел» в Минске из-за мигрантов

В Минске правоохранители проверили трудовых мигрантов, работающих на рыночном комплексе «Экспобел», рассказали в УВД Минского облисполкома.
Так, на рынке «Экспобел» сотрудники миграционных служб совместно с подразделением ОМОН изучили, как на рынке работают иностранцы.
Во время проверки выявили свыше пяти нарушений порядка в работе трудовых мигрантов.
— Иностранные работники и наниматели привлечены к административной ответственности, — сообщили в УВД.
Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь.
Тем временем МЧС сообщило, что двух пропавших грибников нашли мертвыми в Беларуси: «Задействовали 50 единиц техники и 180 человек».