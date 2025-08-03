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ОМОН приехал на рынок «Экспобел» в Минске из-за мигрантов

Проверка трудовых мигрантов прошла на рынке «Экспобел» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске правоохранители проверили трудовых мигрантов, работающих на рыночном комплексе «Экспобел», рассказали в УВД Минского облисполкома.

Так, на рынке «Экспобел» сотрудники миграционных служб совместно с подразделением ОМОН изучили, как на рынке работают иностранцы.

Во время проверки выявили свыше пяти нарушений порядка в работе трудовых мигрантов.

— Иностранные работники и наниматели привлечены к административной ответственности, — сообщили в УВД.

Недавно президент Беларуси Александр Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь.

Тем временем МЧС сообщило, что двух пропавших грибников нашли мертвыми в Беларуси: «Задействовали 50 единиц техники и 180 человек».

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